Mãe busca uma das filhas gêmea após barco virar: 'Gritava que eram 2 bebês'

A dona de casa Gabrielli Rodrigues da Silva, 24, busca uma das filhas gêmeas de sete meses, que desapareceu durante o resgate da família no sábado (4), na cidade de Canoas, uma das mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Gabrielli, o marido, Allison, e os quatro filhos foram resgatados quando a água já alcançava o segundo andar da casa deles. "A água já chegava na nossa canela, estava muito escuro", contou ao UOL.

A família entrou no barco, que virou com a força de ondas. "Tentamos acelerar, mas as ondas estavam fortes e acabou entrando água no meio do barco. Não deu um segundo para a gente se afogar. Perdi a noção de muita coisa, porque ainda estamos em choque", relata Gabrielli.