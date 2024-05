Josias: Post de Eduardo Bolsonaro é oportunismo com tragédia no RS

A postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o drama vivido pelo Rio Grande do Sul é um exemplo de como políticos brasileiros têm usado a tragédia de forma oportunista e hipócrita, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (13).

Sem dúvida alguma é um misto de oportunismo com hipocrisia. Eduardo Bolsonaro representa e faz parte de um movimento que negou a ciência. O pai dele fez troça dos conceitos científicos sobre a evolução do clima. É muita hipocrisia e o problema não é só brasileiro. O extremo climático vem sendo negligenciado em âmbito global.