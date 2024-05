Ponte sobre rio Caí cede parcialmente após fortes chuvas no RS

Uma ponte sobre o rio Caí cedeu parcialmente no domingo (12) após fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A ponte liga Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

O que aconteceu

Há risco de desabamento. A ponte foi interditada porque uma das pilastras está cedendo e há fissuras na pista, informaram as autoridades.

O tráfego foi interrompido no km 174 da BR-116, segundo o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).