Nível do Guaíba sobe 27 cm desde sábado; há previsão de ultrapassar recorde

Nível do Guaíba será o maior da história caso previsão da Defesa Civil se concretize. No domingo (5), ápice das cheias no estado, a água chegou a 5,33 metros. Na cheia de 1941, a água bateu 4,75 metros.

Governador informou que situação no estado vai piorar. Em publicação nas redes sociais no domingo (12), Eduardo Leite (PSDB) renovou o alerta sobre risco de enchentes e apontou que a água atingiria "novos altos níveis".

Ponte que liga Nova Petrópolis e Caxias do Sul cedeu parcialmente. A ligação, na BR-116, que passa sobre o rio Caí, tem risco de desabamento após ceder neste domingo (12), informaram autoridades. O nível do rio subiu mais de quatro metros no fim de semana.

Especialistas alertaram ao risco do aumento do nível do rio

Ainda no fim de semana, a projeção de especialistas era de que o Guaíba chegasse à marca de 5,5 metros. O estudo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas.

Máxima deve atingir a cidade entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14). O motivo da subida do nível da água é o vento sul forte somado às chuvas que atingem a capital desde a sexta-feira (13).