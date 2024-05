Ruas de Gramado e Pelotas são evacuadas após chuvas; ponte cede no rio Caí

No fim de semana, o nível do Caí subiu mais de quatro metros. A altura da água está em 14,37 metros, segundo dados do SGB. A cota de inundação do rio é de 10,5 metros.

Governador informou que situação no estado vai piorar. Em publicação nas redes sociais no domingo (12), Eduardo Leite (PSDB) renovou o alerta sobre risco de enchentes e apontou que a água atingiria "novos altos níveis".

Máxima deve atingir a cidade entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14). O motivo da subida do nível da água é o vento sul forte somado às chuvas que atingem a capital desde a sexta-feira (10), informaram especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas.

Chuvas no norte do Rio Grande do Sul também influenciam no nível da água. As áreas das bacias dos rios Taquari, Cai, Sinos e Jacuí, afluentes do Guaíba, também receberam fortes chuvas e ventos de cerca de 50 km/h.

Número de mortos ultrapassa 140

Ao todo, 147 óbitos foram confirmados até a noite do domingo (12). Há 806 feridos e 127 desaparecidos, segundo boletim da Defesa Civil.