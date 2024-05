Ventos trazem frio, Guaíba tem ondas e bairro é evacuado em Porto Alegre

Previsão é de que medição da água ultrapasse a semana anterior e bata novo recorde. A Defesa Civil e especialistas da UFRGS esperam que o nível da água chegue a 5,5 metros, aquele que deve ser o maior número já medido.

Moradores foram orientados a sair de casa no bairro de Lami, no extremo sul de Porto Alegre. A Brigada Militar ajudou a retirar pelo menos 30 pessoas do local e elas foram encaminhadas ao Clube Lajeado, segundo o órgão. Nem todos os moradores aceitaram deixar as residências. O UOL busca a prefeitura para saber se todo o bairro ou somente parte dele foi evacuado e aguarda retorno sobre o assunto.

Prefeitura faz barricada em torno do Guaíba

Barricadas de areias na usina do gasômetro. A prefeitura instalou duas barreiras improvisada com sacos de areia para tentar evitar que casas de bombas na avenida Duque de Caxias e na Usina do Gasômetro sejam atingidas pela água.

No momento, há três alertas do Instituto Nacional de Meteorologia para o RS. Dois deles são de perigo potencial, para geada e ventos costeiros. O terceiro é de perigo por declínio acentuado de temperatura (quando os termômetros baixam mais de 5ºC em um dia).

São Leopoldo (RS) está com 100 mil pessoas fora de suas casas. O aumento no nível das águas no Rio dos Sinos voltou a deixar em alerta cidades que ficam localizadas nas imediações do rio.