Porto Alegre monta primeiro hospital de campanha em meio às chuvas

Equipe contará com dez profissionais - entre médicos, enfermeiros e técnicos. O grupo vai atuar no atendimento de demandas menos urgentes, sobretudo de pessoas resgatadas das enchentes.

Hospital funcionará 24h por dia, com capacidade de atender mais de 200 pessoas diariamente. Os atendimentos ocorrem por livre demanda, sem necessidade de agendamento.

Prefeitura de Porto Alegre planeja montar outras duas estruturas provisórias. Uma deve servir de apoio ao Pacs (Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul), que opera regularmente acima dos 300%, com grande parte das demandas de pacientes não urgentes. Casos mais graves serão encaminhados para os hospitais da capital.

Já a outra seria em parceria com a uma ONG dos Estados Unidos, "Samaritan's Purse". A entidade doou 18 toneladas de itens para o Rio Grande do Sul, que chegaram no domingo (12).

Enchentes desalojaram uma a cada 20 pessoas no RS

As enchentes no Rio Grande do Sul já desalojaram uma a cada 20 pessoas no estado, conforme dados da Defesa Civil estadual.