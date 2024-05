Chuvas no RS: Prefeitura de Pelotas decreta estado de calamidade pública

Prefeita também assinou mais dois decretos sobre medidas complementares à situação climática. O decreto 6.874/2024 regulamenta as doações referentes aos impactos causados pela elevação das águas e inundações no município de Pelotas. Por meio do documento, fica instituída a chave pix - CNPJ 87455531000157 - para doações oficiais que serão utilizadas, exclusivamente, em assistência e resposta aos atingidos pelas adversidades climáticas. Recursos serão gerenciados pela Secretaria Municipal da Fazenda e pelos órgãos executores de medidas assistenciais do município.

Aulas suspensas até o dia 20 de maio. Já o decreto 6.873/2024 estabelece uma série de determinações organizacionais para o município no âmbito da educação, da realização de eventos e dos serviços públicos municipais. Após sua publicação, a contar da terça-feira (14), ficam suspensas as aulas da zona urbana e rural até o dia 20 de maio, os prazos processuais administrativos e os eventos em espaços públicos pelo prazo de dez dias. O documento autoriza, ainda, a dispensa das atividades até o dia 30 deste mês, para servidores municipais que precisaram sair de casa e estão acolhidos em abrigos públicos do Município ou da sociedade civil.

Pelotas: 24 bairros têm ordem de evacuação total; previsão é de mais chuva

A Prefeitura de Pelotas informou que 23 áreas do município devem ser evacuadas imediatamente. Previsão é de que o canal São Gonçalo ultrapasse o maior nível já registrado.

23 áreas já estavam em classificação de risco para inundação. Os moradores devem sair dessas regiões imediatamente: