STJ concede prisão domiciliar para detenta do RS cuidar das filhas

A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) concedeu, por unanimidade, regime domiciliar para uma mulher detida preventivamente em um presídio do Rio Grande do Sul. O julgamento ocorreu na terça-feira (14).

O que aconteceu

Ministros acataram pedido da defesa para que a mulher consiga cuidar das duas filhas, incluindo um bebê de cinco meses, em meio às enchentes no estado. A turma reconsiderou decisão que havia sido tomada pela presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, negando o regime domiciliar.

Relatora do caso, Daniela Teixeira ressaltou que o 1º andar do presídio está alagado. "Eventos como pandemias, catástrofes naturais ou emergências em larga escala exigem uma reavaliação das prioridades e capacidades do sistema prisional, que pode ser gravemente afetado nessas circunstâncias".