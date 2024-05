Suspeito algemado sai correndo de delegacia e é perseguido por PMs no Rio

Um suspeito de roubo foi flagrado correndo algemado em uma avenida após fugir de uma delegacia no bairro da Penha Circular, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (14).

O que aconteceu

Câmeras de segurança registraram a fuga. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o suspeito correndo com as mãos algemadas pela via e sendo seguido por ao menos quatro policiais. Alguns populares chegam a parar para ver o que estava acontecendo.

Homem teria furtado uma mulher em Olaria, também na zona norte do Rio. Segundo a PM, a vítima aguardava um carro de aplicativo quando o crime ocorreu. O marido dela viu a ação criminosa e conseguiu deter o suspeito enquanto a polícia chegava ao local.