Chuvas no RS: 13 dos mortos foram encontrados por cães dos bombeiros

No vídeo, o cachorro fareja um local e passa a latir para a equipe. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava desaparecida desde o início das chuvas. Ainda não há informações sobre sua identidade.

Bombeiros de todo o país ajudaram o estado gaúcho. 19 estados do Brasil, além do Distrito Federal e Força Nacional, ainda estão com militares no Rio Grande do Sul para ajudar nas operações. São eles: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina Sergipe, São Paulo e Tocantins.