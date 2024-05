Saiba como é possível sair de Porto Alegre em meio a alagamentos

Porto Alegre sofre com alagamentos em diversos pontos da cidade. Com o aeroporto Salgado Filho fechado ao menos até o fim do mês, o deslocamento para outros Estados se tornou mais complicado, mas há alternativas.

Como deixar Porto Alegre de carro

A principal alternativa para sair de Porto Alegre e deixar o Estado é via RS-040 por Viamão, depois pegar a RS-118 até a BR-290 (Freeway) em direção a Santa Catarina, chegando até a BR-101. Este trajeto, porém, tem enfrentado longos congestionamentos e problemas na estrada em razão do fluxo atípico.

É possível também deixar a capital gaúcha pelo município de Alvorada, chegando até a RS-118 e realizando o mesmo caminho em diante.