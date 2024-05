Funcionários trabalham 18 h sem parar para retomarem luz e internet no RS

Em meio a um lamaçal e destroços de casas espalhados pela cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, as calçadas têm postes novos. Acima desses postes, apoiados em escadas, funcionários de empresas responsáveis pela energia elétrica e pela internet eram vistos, nesta quarta-feira (15), fazendo a instalação das fiações para que a população volte o quanto antes a ter contato com a parte externa.

Um desses funcionários era Adriel Paulos, 23 anos, técnico externo da empresa que presta serviço de internet na região. Ele conta que, no começo da semana passada, quando os trabalhos começaram, o turno de serviço se iniciada às 7h e terminava à 1h do dia seguinte.

O serviço está começando a diminuir, mas normalmente totalizava 18 horas ininterruptas. "Estávamos indo até mais tarde para conseguir reconstruir a rede o mais rápido possível. As cidades daqui ficaram ilhadas, seja de energia elétrica, seja de internet", afirma.