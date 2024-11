Brasil lança ao espaço foguete 100% nacional; veja como foi e de onde saiu voo

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou ao espaço um foguete não tripulado nesta sexta-feira, 29, a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O veículo, com tecnologia 100% nacional, partiu às 13h19 e ficou no espaço durante 2 minutos e 50 segundos. Em seguida caiu no Oceano Atlântico. A missão completa durou 5 minutos e 50 segundos e encerrou a primeira fase da Operação Potiguar.

Trata-se de um foguete de sondagem suborbital, modelo VS-30, com cerca de oito metros de comprimento e peso de 1,5 tonelada na decolagem. O veículo consegue transportar cargas de até 330 quilos. No voo desta sexta-feira, o foguete levou mais de mil cartas escritas por alunos de escolas públicas.

Os veículos suborbitais, embora não atinjam capacidade para entrar em órbita, atingem altitudes que ultrapassam a atmosfera. Eles são utilizados em experimentos científicos e tecnológicos que interessam a diversas indústrias, como a de fármacos, produtos metal mecânicos, alimentos e cosméticos.