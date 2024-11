Brasileiro voluntário na Ucrânia morre em combate contra a Rússia

Luan conta que o amigo falou sobre a viagem à Ucrânia uma semana antes de embarcar. "A gente tentou convencer ele a não ir, mas ele não ouviu a gente", afirmou.

O corpo de Tiago está em um campo minado, o que dificulta o resgate, segundo uma prima do brasileiro. "O que a gente pode fazer é orar para Deus mandar mais neve para criar uma camada em cima das bombas para resfriar e conseguirem passar para retirar o corpo", explicou Beatriz ao UOL.

Tiago tinha 19 anos e viajou para a Ucrânia no último dia 31 de outubro Imagem: Reprodução/Instagram

A informação sobre a morte do brasileiro já circula em grupos pró-Rússia no Telegram. "Tiago tinha sido exposto a muita propaganda, o que o levou a acreditar que esta seria a guerra mais fácil da qual ele já tinha ouvido falar. No entanto, como todos sabemos, as coisas nem sempre funcionam assim", diz um trecho do texto compartilhado.

A Prefeitura de Rurópolis divulgou uma nota de pesar pela morte de Tiago. "Neste momento de profunda tristeza e dor, manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências", diz um trecho do comunicado. Procurado pelo UOL, o Itamaraty disse que o governo da Ucrânia ainda não enviou notificação sobre a morte do brasileiro.