RS: Voluntários dizem ter sido coagidos para retirada de armas de aeroporto

Fomos lá para salvar vidas, aconteceu esse episódio e isso nos desanimou completamente. A gente veio até embora. Muitas vidas poderiam ter sido salvas aí, mas perderam uma equipe com sete pessoas graças a essa atitude da Taurus", afirmou Vedovatto. "Depois disso só ficamos nos bastidores ajudando na organização das operações.

Igor Garcia de Oliveira

Além dos três amigos, outras pessoas que optaram por não se identificar também foram chamadas para o falso salvamento de crianças.

O que diz a Taurus

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa, credenciada pelo Ministério da Defesa, atua há 85 anos de acordo com as diretrizes legais e regulatórias, e esclarece que a operação de retirada das armas no aeroporto foi coordenada na parte fluvial pelo Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT) e na parte terrestre com veículo de transportadora credenciada pelo Exército Brasileiro, escoltada por dois veículos de segurança privada armados e acompanhada por três viaturas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A conferência e manuseio das armas foram feitas por 12 funcionários da Taurus, da área de logística, devidamente capacitados. A empresa desconhece a participação de voluntários e vai levantar os fatos junto às autoridades policiais que participaram da operação.

O que diz a PF

A retirada das armas que estavam depositadas no Aeroporto Internacional Salgado Filho foi coordenada pela Polícia Federal, em articulação com a Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e com a empresa proprietária da carga e as pessoas contratadas por ela, sendo esses, exclusivamente, os participantes envolvidos com a logística de remoção do armamento.