Adolescente mata pai, mãe e irmã a tiros dentro de casa em SP

Um adolescente de 16 anos matou pai, mãe e irmã dentro de casa na noite de sexta-feira (17) em São Paulo.

O que aconteceu

Adolescente usou arma do pai, que era Guarda Civil Municipal, para matar a família. Eles foram mortos dentro de casa, na rua Raimundo Nonato de Sá, na zona oeste de SP.

Ele diz que matou os pais porque estava com raiva e a irmã porque ela estava no local. Adolescente contou à polícia que foi xingado de "vagabundo" pelos pais na quinta-feira (16) e ficou sem acesso ao celular. Depois da discussão, ele planejou as mortes, segundo a TV Globo.