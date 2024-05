Funcionária do Samu é suspeita de vazar fotos de família morta por PM em SP

Prefeitura de Apiaí ressaltou que o Samu é uma instituição séria e que trabalha baseado em "preceitos éticos e legais".

Funcionária pode sofrer sanções éticas do órgão do Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo). Ao UOL, o órgão informou que abriu sindicância para investigação do caso. "A apuração seguirá sob sigilo processual e, após a averiguação dos fatos, se forem constatados indícios de infração ética, será instaurado um processo ético-profissional. A profissional envolvida poderá ser notificada para manifestar a sua versão do fato, garantido o direito de defesa".

Profissional pode sofrer advertências em caso de confirmação da infração. Segundo o Coren-SP, as advertências podem ser multa, censura, suspensão temporária do exercício profissional ou cassação do exercício profissional pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Relembre o crime

Cerca de sete tiros foram disparados. A professora Josilene Rosa e os filhos, Gabriel Miranda e Arthur, foram baleados na casa da família, no Jardim Araucária. Os três morreram no local.

O PM foi preso na terça-feira (21) e negou ter cometido o crime. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), Ednei se apresentou acompanhado dos advogados e foi encaminhado ao presídio Romão Gomes em São Paulo.