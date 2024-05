Pastor é preso suspeito de abusar de fiéis para 'quebrar maldição' no DF

Um pastor de 41 anos foi preso por suspeita de abusar sexual e financeiramente de fiéis que frequentavam uma igreja evangélica que ele liderava no Distrito Federal.

O que aconteceu

Pastor é suspeito de violação sexual mediante fraude e extorsão contra pelo menos cinco fiéis. O líder religioso, que comandava igreja em Samambaia (DF), é investigado por usar sua fama de ter "revelações que se concretizavam" para violentar as vítimas, com o pretexto de que ajudaria a "quebrar maldições", segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele foi detido nesta quarta-feira (22).

Líder religioso costumava abordar os fiéis, a maioria homens, com supostas visões alarmantes de mortes nas famílias deles. Em um dos casos, o pastor teria abordado um fiel e dito que a esposa dele iria morrer. Para "quebrar a maldição" e salvar a mulher, o pastor precisaria realizar sete "unções" nas partes íntimas do fiel. Por medo de morrer, a vítima teria deixado o pastor fazer as "unções" e mantido relações sexuais com ele.