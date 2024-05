Melo é questionado em ida ao centro histórico: 'Como fica nossa situação?'

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), foi questionado por pessoas que faziam a limpeza dos comércios em meio a um encontro com ministros do governo Lula no fim da manhã de hoje no centro histórico de Porto Alegre.

O que aconteceu

Melo caminhava ao lado de Paulo Pimenta, ministro Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, também participou do encontro na rua Voluntários da Pátria, uma das principais áreas do comércio do centro histórico de Porto Alegre, em frente ao mercado público.

Lojistas ainda faziam limpeza das lojas. Embora a água tenha recuado, ainda havia muita lama no chão.