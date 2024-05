Moradores de Porto Alegre deixam casas pela 2ª vez: 'Pesadelo sem fim'

"Aqui é um dos pontos de recolhimento. Depois, o lixo vai ser levado para o Porto Seco. E, de lá, vai para o aterro sanitário de Gravataí. A situação aqui se agrava com a chuva, porque todo o chorume do lixo vai para o solo", explica o educador ambiental da prefeitura, Edu Nunes.

A água subiu rapidamente no fim da manhã de hoje no trecho entre as avenidas Padre Cacique, Praia de Belas e José de Alencar. Um carro quase foi submerso pela água na José de Alencar, obrigando o motorista a abandonar o veículo pela água. Uma lixeira também foi levada pelo alagamento, enquanto as pessoas saiam às pressas de onde estavam.

Com uma mochila nas costas, a enfermeira Bruna Cristina Dias, 23, saiu do prédio onde mora na avenida Praia de Belas com a água já pela cintura.

Resgatada em um barco enquanto a água subia há pouco mais de duas semanas, ela ficou na casa de parentes e retornou ontem para o apartamento. Mas a tentativa de retomada da normalidade só durou algumas horas.

"Só tive tempo de pegar as minhas coisas e sair. Estou vivendo um pesadelo que não acaba nunca".

Em seguida, a empresária Vitória Luz da Silva, 23, saiu do mesmo prédio visivelmente abalada. Natural de Santa Cruz do Sul, ela se mudou para a capital gaúcha no começo do ano. Mas o trauma deixado pelas enchentes já estão fazendo com que ela pense em retornar para a cidade de origem.