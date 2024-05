Chuva volta e prefeitura de Porto Alegre alerta para aumento do Guaíba

Chuvas voltaram a atingir partes do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre emitiu um alerta para o aumento do nível do Guaíba.

O que aconteceu

Aviso da prefeitura pede que moradores do sul, extremo sul e das ilhas da capital não voltem para casa. Pedido foi feito devido à "possibilidade de uma nova elevação no nível do Guaíba nesta localidade", afirmou a capital em nota.

Em Porto Alegre, a medição do Guaíba era de 3,89 às 8 horas. O número era sete centímetros maior do que o mínimo registrado na noite de ontem, segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul.