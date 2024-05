Dois PMs viram réus acusados de matar jovem desarmado em Foz do Iguaçu

A Justiça do Paraná aceitou denúncia e tornou réus dois policiais militares acusados de matar o jovem Ismael Moray Flores, 19, em abril do ano passado. A vítima, que estava desarmada, foi assassinada com cinco tiros ao passar por uma perseguição em Foz do Iguaçu.

O que aconteceu

Os réus são o sargento Daniel Gasparini Barcellos e o soldado Emerson José Gonçalves. A denúncia foi apresentada pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná) em outubro do ano passado.

Os outros cinco policiais que haviam sido afastados na época não chegaram a ser denunciados. Esses agentes faziam a abordagem de um suspeito, que acabou morto na ocorrência, no momento em que Ismael foi assassinado por Daniel e Emerson, segundo o MP-PR.