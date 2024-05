Litoral de SP tem alerta para chuvas intensas, ondas de 3 m e ventos fortes

O Serviço Meteorológico da Marinha e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para a região litorânea de São Paulo ao longo dos próximos dias.

O que aconteceu

Há alerta do Inmet para chuvas intensas. O acumulado esperado é de 50 a 100 mm por dia. O aviso inclui as áreas do Litoral Sul Paulista, Região Metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba. O alerta já está em vigor e se estende até às 10h de amanhã (28).

A ressaca marítima deve provocar ondas de até três metros. O alerta começa amanhã à tarde e se encerra às 9h da quinta-feira (30). O aviso se estende da praia de Bertioga (SP) até Arraial do Cabo (RJ).