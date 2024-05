R$ 10 mil só em guarda-chuva: por que peça é moda nos bailes funk de SP

"Uns amigos meus tinham. Aí peguei, gostei e comprei. Não achei estranho, achei diferente e quis." A umbrella de estreia chegou em 2019, uma réplica de R$ 300. A primeira original, de R$ 1.000, veio em 2022.

Tem gente que critica, mas é o que eu gosto. Tem quem gasta horrores com coisas de marca, com tênis. Eu compro guarda-chuva. Se tem dinheiro, vai lá e compra. Mateus de Araújo, conhecido como o 'Brabo da umbrella'

"Tem as umbrellas falsas e as verdadeiras, mas hoje em dia até as réplicas estão caras. Como foi pegando moda, os caras sobem o preço", diz Mateus. Essa alta no valor dificulta o acesso, por isso as umbrellas são menos frequentes agora do que em anos anteriores, sobretudo nos pré-pandemia.

Por que usar? Status, para completar o "kit" e até dançar

Umbrellas para o alto em foto de 2019, no baile da DZ17, em Paraisópolis Imagem: Marlene Bergamo/Folhapress

O costume foi copiado de raves dos EUA, onde as pessoas usam o objeto por uma função prática: se proteger do sol e da chuva, já que os eventos duram dias.