'Coei café direto no copo Stanley, explodiu e tive queimadura de 2º grau'

O caso aconteceu na manhã do dia 25 de fevereiro, quando a moradora do interior de São Paulo estava com o namorado em um imóvel no Guarujá, no litoral paulista. O casal estava se preparando para ir até a capital assistir a uma partida de futebol quando o acidente aconteceu.

Com pressa, eu fui passar o café e coloquei a leiteira no fogão para esquentar a água. Então, peguei o coador, daqueles tradicionais brasileiros de plástico, e coloquei em cima do copo Stanley.

Ela contou que usou um copo pequeno da marca e ele ficou intacto após o acidente. "Demorou um tempo e fez uma explosão que voou água, café, tudo", relembrou a mulher.

Ainda segundo Carvalho, a água atingiu diversas partes do corpo dela, mas apenas o braço queimou. "A pele foi para cima na hora".

Socorro

Apesar do susto, a publicitária chegou a pensar que não fosse nada grave. "Minha reação na hora foi achar que não era nada muito sério até eu perceber que a dor estava insuportável e não estava passando por nada", disse a mulher.