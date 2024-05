R$ 2 ou girar a roleta: por que vídeos de doação atraem milhões de pessoas?

O dinheiro para ajudar essas pessoas vem das visualizações dos vídeos em plataformas como TikTok, Kuai, YouTube e Facebook. No início, eu fazia tudo sozinho, mas com o crescimento do trabalho, passei a contar com a ajuda de um cinegrafista e, mais tarde, uma agência. Uma virada significativa foi o vídeo da Dona Vicentina, uma senhora que vendia panos para sustentar três netos. Comprei todo o estoque dela, resultando em uma onda de apoio online, com muitos seguidores querendo ajudar.

Ilan Kriger

O influencer varia seu conteúdo entre novos desafios e brincadeiras repetidas, como atividades físicas e quizzes. Um caso triste, lembra, foi o de uma mulher chamada Sandra, que recebeu 40 mil reais de uma vaquinha, mas faleceu antes de poder usufruir do dinheiro.

Outro caso marcante foi um vídeo que ele gravou com um homem em situação de rua, que recebeu ajuda para cortar o cabelo e dinheiro para começar a trabalhar em um restaurante. Ele agora trabalha com Ilan, mostrando o impacto positivo dessas ações.

Ilan evita promover apostas e rifas, pois acredita que isso pode prejudicar sua comunidade. Seu maior prêmio foi dado em um vídeo onde ofereceu até R$ 900 para uma pessoa cortar o cabelo, dobrando o valor em uma roleta. Porém, os maiores valores totais já repassados, de maneira indireta, são as vaquinhas online que já aconteceram e arrecadaram de R$ 10 mil a R$ 50 mil por campanha.

Acho que o que me move de uma maneira mais ampla é esse propósito de realizar um milhão de sonhos. Eu me inspiro muito no Mr. Beast, que é o youtuber número 1 do mundo, e ele também faz um trabalho de filantropia e ele consegue fazer ações, que ele dá mil próteses, ele faz mil operações de cataratas e por aí vai, então é o que realmente me move. Ajudar as pessoas e ver a sua participação.

Ilan Kriger

No caso do influenciador, o hate veio por causa do famoso slogan que usa em seus vídeos: 'eu te amo'. "Tem pessoas que nunca escutaram 'eu te amo' do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho e eles acabam estranhando esse tipo de coisa. E de uma certa maneira, antes de eu adotar esse nome, eu recebia um pouco de ódio, né? As pessoas vinham e criticavam. Era normal eu publicar o vídeo e ficar meio que atento para poder rebater esses comentários e não deixar se transformar numa coisa muito negativa.