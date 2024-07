Caso brigadeirão: Namorada e cigana se tornam rés por morte de empresário

Luiz Marcelo morreu após comer um brigadeirão oferecido pela namorada Júlia em 17 de maio. Ele só foi encontrado no dia 20 após vizinhos sentirem um cheiro forte vindo do apartamento e acionarem a polícia. O corpo estava em estado avançado de decomposição.

A cigana Suyany é considerada mentora do crime. Elas são investigadas por homicídio, associação criminosa e falsidade ideológica. As duas estão presas no Rio.

Os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial evidenciam que as denunciadas estavam unidas no intuito de eliminar a vida da vítima, tendo por fim usufruir de seus bens, praticando atos dissimulados ao longo do tempo que antecedeu ao crime, agindo com atuação calculada e fria, a revelar a periculosidade acima do padrão normal da vida urbana, tornando a custódia necessária para a garantia da ordem pública que se demonstrou abalada com a prática do crime.

Trecho da decisão da juíza Lúcia Mothe Glioche, titular da 4ª Vara Criminal

Em nota, o advogado Etevaldo Tedeschi, que defende Suyany, afirmou que será a primeira oportunidade de contrapor a acusação. "A partir dessa fase processual inicia-se o prazo de 10 dias para a defesa apresentar resposta criminal sendo esta a primeira oportunidade da defesa se contrapor a acusação".

O UOL tenta contato com a defesa de Júlia. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Empresário escreveu carta para Júlia dias antes da morte

Luiz Marcelo escreveu uma carta à mão com elogias para Júlia dias antes de ser morto. Na carta, ele diz que teve a "felicidade" de conhecer uma "menina extremamente linda, uma flor encantadora, com senso de humor incrível e com uma personalidade ímpar" em 2013. Na época, segundo o empresário, a mulher estava "perdida, sem perspectiva, sem objetivo" e precisava de alguém que a direcionasse.