'Que foi, mulher?': menino famoso por vídeo faz cirurgia após vaquinha

Família vive com ajuda de auxílio do governo

Dudu vive com pais e outros quatro irmãos em casa de taipa. Os pais são agricultores, mas a mãe está sem trabalhar atualmente, pois acabou de ter dois filhos gêmeos. Eles vivem com o auxílio do Bolsa Família, que é de cerca de R$ 1.790.

São cinco crianças, e muitos gastos. A pessoa, por exemplo, se compra um chinelinho neste mês, no próximo já compra outra coisa. Assim, passar bem, bem, bem, não dá, mas ajuda, né?

Eliete Pinto dos Santos

Qual é o problema de Duduzinho

As adenoides são estruturas do sistema imunológico que se localizam entre o nariz e a garganta. São formadas por tecido linfóide, como as amígdalas, e ajudam na prevenção de infecções. Normalmente elas diminuem e chegam até a desaparecer na idade adulta. Adenoide não é o nome de uma doença.