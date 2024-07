Menina de 8 anos é estuprada e morta na BA; vizinho confessou, diz polícia

O homem já havia sido preso em 2015, no município de São Gonçalo dos Campos. Na ocasião, ele também havia sido detido por crime sexual contra uma criança de sete anos.

A Polícia Civil suspeita que Joseilson esteja envolvido em crimes cometidos em outros estados. "O material genético dele será incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos para fazer o cruzamento de informações", informou Andrea Ribeiro.

Rogério Silva, pai de Aisha, disse nesta quarta-feira (24), quando o corpo da menina foi sepultado, que falou com o assassino confesso após a prisão. "Perguntei: 'Por que você fez isso com minha filha? E ele disse: 'Porque eu tive vontade de matar'. Aí os policiais mandaram eu me afastar", afirmou à TV Bahia, afiliada da Globo no estado.

O UOL não localizou a defesa de Joseilson. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.