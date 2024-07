Justiça solta suspeito de agredir mulher que se jogou do 5º andar na BA

Vítima detalhou as agressões sofridas à polícia e afirmou que o então namorado "ria enquanto" a espancava. "Ele a agrediu com murros no rosto, batia a testa dele na testa da vítima; ele deu chutes [na namorada] e a jogou no chão; ele puxou tanto os cabelos da [vítima] que a cabeça dela está ardida", diz trecho do inquérito policial.

Empresário também proferiu xingamentos contra a companheira. Conforme o inquérito, o suspeito a teria chamado de "put*", "nojenta", "falsa" "lixo" e afirmado que ela "merecia" ser agredida por ser "uma vagabunda". "Isso que você merece, sua put*, vagabunda. Acha que vai me enganar?", teria dito Igor.

Mulher explicou que, após conseguir se desvencilhar do empresário, se trancou no quarto. Segundo a vítima, Igor tentou abrir a porta do cômodo em que ela estava e, por temer que ele conseguisse abri-la, "em um ato de desespero, para não apanhar mais, se jogou da janela do apartamento".

Igor teria feito uso de drogas, segundo a vítima. Ela contou em depoimento que o empresário usou "pó (cocaína), maconha e bebida alcoólica".

Empresário pediu exame de DNA para comprovar paternidade. A mulher e Igor se conheceram há cerca de um mês e moravam juntos há duas semanas. No final do mês passado, ela disse ao empresário que estava grávida, e ele requisitou exame de DNA para comprovar a paternidade.

Mulher é natural de Maceió (AL). Ela passou a morar em Salvador há cerca de um mês a trabalho, período em que começou a se relacionar com Igor. A mulher sofreu múltiplas fraturas no corpo, mas já recebeu alta hospitalar. Não há informações atualizadas referentes à saúde do bebê.