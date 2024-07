Polícia pede prisão de suspeitos por morte de motorista de app em Guarulhos

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Felipe Gambeta Malheiro e Gustavo Moreira Cardozo nesta quarta-feira (24). Eles são suspeitos no caso do acidente que levou à morte de um motorista de aplicativo em Guarulhos (SP).

O que aconteceu

Polícia pediu prisão e espera resposta do Judiciário. A Secretaria de Segurança Pública de SP diz que o inquérito do caso foi relatado à Justiça e a prisão preventiva dos autores foi solicitada. Agora, a polícia aguarda manifestação do Judiciário.

Garrafa de bebida alcoólica foi encontrada no veículo. De acordo com uma das imagens do veículo anexadas ao registro da ocorrência, havia uma garrafa de uísque no banco do carona.