Quando o frio volta no Brasil? Calor extremo já tem data para acabar; veja

A variabilidade térmica será significativa daqui para frente. O MetSul explica que as próximas semanas serão caracterizadas por uma alternância maior entre dias frios com temperaturas amenas e períodos de calor intenso.

O clima permanecerá seco, com a umidade relativa do ar atingindo níveis ainda mais baixos, o que aumenta o desconforto e os riscos à saúde. A redução das chuvas em grande parte do país durante esta época é devido à persistência de massas de ar seco.

Em São Paulo, as temperaturas mínimas voltarão a cair a partir de sábado (24), chegando a 17ºC, com previsão de 14ºC e 16ºC nos dias seguintes. No Rio de Janeiro, as mínimas atingirão 20ºC a partir de domingo (25).

No Rio Grande do Sul, espera-se uma mínima de 7ºC no sábado (24) e 6ºC no domingo (25). Em Curitiba, as temperaturas também começarão a cair a partir de sábado, alcançando 12ºC, seguido de 11ºC no domingo.