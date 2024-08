Lessa se emociona ao falar de filha durante audiência: 'Menti para ela'

O depoimento faz parte de uma série de audiências de instrução. As sessões foram iniciadas no último dia 12, no âmbito da ação penal sobre as mortes.

'Náusea' de Rivaldo Barbosa

Mais cedo, o ex-policial disse ter ficado com "náusea" quando viu o delegado Rivaldo Barbosa, também preso pelo crime, abraçando a mãe da parlamentar após o crime.

Lessa classificou Rivaldo como um "verdadeiro artista". "Eu atirei na Marielle, mas no dia seguinte não tinha fome e vi o Rivaldo abraçando a mãe da Marielle. Aquilo causou náusea em mim, que atirou", disse.

"Ele é a personificação da indiferença, do mal", afirmou o ex-policial. "Ele conseguiu causar náusea no cara que matou a Marielle. Não acreditei quando o vi abraçar a mãe da Marielle. O Macalé [ex-policial suspeito de ter participado do crime] falou 'cruz credo'", acrescentou.

Lessa ainda reforçou que ele e o ex-PM Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, ganhariam R$ 25 milhões pelo crime. "Era no assassinato da Marielle que a gente ficaria milionário: eu colocaria R$ 25 milhões no bolso e o Macalé [colocaria] outros R$ 25 milhões", declarou o assassino confesso.