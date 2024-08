Lessa diz que ficou com náuseas ao ver Rivaldo abraçar mãe de Marielle

Rivaldo, acusado de planejar o assassinato, disse que o "Escritório do Crime", grupo de matadores de aluguel, cresceu enquanto o delegado investia na Delegacia de Homicídios. "A ascensão vem com a nova estrutura da DH, quando o Rivaldo lança essa 'super DH'. O Escritório do Crime começou a decolar".

Ronnie Lessa presta depoimento em audiência virtual pelo segundo dia seguido. A PGR segue fazendo perguntas ao assassino confesso, mas espera-se que os advogados das famílias das vítimas e dos outros réus também façam questionamentos.

O depoimento faz parte de uma série de audiências de instrução, iniciada no último dia 12, no âmbito da ação penal sobre as mortes.

Lessa diz que delegado foi 'pré-pago'

Durante a audiência, Lessa afirmou que ele e o ex-PM Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, ganhariam R$ 25 milhões pelo crime. "Era no assassinato da Marielle que a gente ficaria milionário: eu colocaria R$ 25 milhões no bolso e o Macalé [colocaria] outros R$ 25 milhões", declarou o assassino confesso da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes.

Irmãos Brazão pagaram propina a Rivaldo para atrapalhar a investigação e assegurar impunidade pelo crime. Segundo Lessa, Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes do crime, teriam combinado com o então chefe da Polícia Civil do Rio para que ele ajudasse a embaralhar as investigações do assassinato. Não foi informado quanto Barbosa teria recebido pela participação no crime.