Caso Marielle: Lessa diz que ficaria milionário e delegado foi 'pré-pago'

O ex-policial disse que Rivaldo passou de "Tio Patinhas" da polícia para "Silvio Santos, topa tudo por dinheiro". "Quanto mais sangue rolava no rio, mais dinheiro o Rivaldo colocava no bolso. Isso é fato conhecido por todos".

Se não fechar com ele [Rivaldo], não tem jogo. Sem ele, ninguém faz nada. Quando o [Domingos] me disse [que já estava] pré-pago [com o Rivaldo], ele deixou claro que estava acertando aquele trabalho ali [assassinato da Marielle].

Ronnie Lessa

Personificação do mal

Em seu depoimento, Ronnie Lessa se referiu a Rivaldo Barbosa como "a personificação da indiferença e do mal". Segundo o delator, ele ficou nauseado ao ver na TV o delegado abraçar a mãe da Marielle um dia após o crime.

Eu atirei na Marielle, mas no dia seguinte não tinha fome [por causa do crime] e vi o Rivaldo abraçando a mãe da Marielle, aquilo causou náusea em mim, que [fui o responsável por] atirar [na vereadora]. A mente do Rivaldo é voltada para [o mal], ele é a personficação da indiferença, do mal. Ele conseguiu causar náusea no cara que matou a Marielle. Não acreditei quando vi ele abraçar a mãe da Marielle, o Macalé falou 'cruz credo'.

Ronnie Lessa

Delator também afirmou que Rivaldo montou um esquema de corrupção na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro e cobrava propina para não investigar crimes. "Quanto mais sangue rolava no Rio, mais dinheiro o Rivaldo Barbosa botava no bolso. O Rivaldo é um dos idealizadores do sistema e do que se tornou o que era chamado de 'super DH'. Disseram que a delegacia passou a usar técnicas do FBI. Nada mais aconteceu do que se valorizou o preço da propina. Não vai deixar de ter 'arrego'. Uma morte que a delegacia recebia R$ 1 milhão vai passar para R$ 5 milhões", destacou Lessa.