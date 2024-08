Mulher agora é autorizada a fazer alistamento militar a partir dos 18 anos

Alistadas poderão desistir do serviço militar até serem incorporadas. Após o ato oficial de incorporação, o serviço militar inicial feminino se tornará de cumprimento obrigatório, e a militar ficará sujeita aos direitos, aos deveres e às penalidades previstas.

Ganhará o certificado de Reservista militar quem concluir a instrução militar suficiente para exercer funções gerais básicas. A formação básica iniciará com o ato oficial de incorporação e terminará com a conclusão do curso, quando a militar atingir o nível de instrução suficiente para o exercício das funções gerais básicas.

Voluntárias não terão direito a estabilidade no serviço militar. Conforme o decreto, as alistadas voluntariamente passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço ativo.

Atualmente, as Forças Armadas incorporam em seus quadros mulheres em cursos de formação de suboficiais e oficiais — cargo de nível superior.

Mulheres compõem apenas 10% do efetivo das Forças do País

O serviço militar no País é majoritariamente masculino. De acordo com dados oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, de cada dez militares na ativa, uma é mulher.