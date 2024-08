Morte de ameaçado pelo PCC: MP quer reabrir caso contra segurança de Marçal

Os estojos das munições das armas dos PMs foram removidos do local. As armas supostamente usadas pelos três mortos foram encontradas em uma caminhonete, retiradas da cena do crime. Mas os policiais não souberam explicar em depoimento como as armas foram colocadas no veículo. Apesar de reconhecer irregularidades, a Promotoria arquivou o caso à época alegando falta de provas.

Os corpos foram retirados da cena do crime por socorristas, segundo a PM. Mas os laudos cadavéricos indicam que eles já estariam mortos após a ação policial e não precisariam de atendimento médico. Com os corpos no local do crime, a perícia pôde fazer um trabalho mais preciso.

Procurados pelo UOL, a equipe de Pablo Marçal e o tenente-coronel Edson Raiado disseram que não iriam se manifestar. A SSP-GO pediu que a demanda fosse encaminhada à Polícia Civil goiana, que não se posicionou. A PM de Goiás também não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Candidato a deputado em GO

Em junho, Marçal disse ter contratado o tenente-coronel Raiado como segurança por estar sofrendo ameaças. Horas antes, ele havia registrado ocorrência por ameaças de morte motivadas, segundo ele, pela sua intenção de disputar as eleições. À época, a assessoria dele negou que ele estivesse atuando como segurança e se referiu à presença do oficial ao lado de Marçal como "ajuda de um amigo".

Na ocasião, a PM de Goiás disse que Raiado estava de licença especial regulamentar. Institucionalmente, a PM proíbe "bicos" como segurança para agentes da ativa.