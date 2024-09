Homem é morto a tiros em posto de combustível horas depois de casar em AL

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros, na noite da terça-feira (3), horas depois de subir ao altar para se casar em Maceió (AL).

O que aconteceu

Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto no momento em que estava em um posto de combustíveis no bairro do Jacintinho. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no trajeto até a unidade de saúde, segundo informações da Polícia Militar de Alagoas.

O homem havia casado no mesmo dia em que foi morto. Winderlan e a esposa formalizaram a união no Capela do Jaraguá na parte da manhã do dia 3 de setembro.