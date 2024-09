Motorista se joga de caminhão antes de veículo despencar de rodovia; veja

Um motorista se jogou de um caminhão em movimento após perder o controle do veículo em uma rodovia de Barão de Cocais (MG), na quinta-feira (5).

O que aconteceu

Motorista perdeu o controle do caminhão após passar por um quebra-molas. Desgovernado, o veículo de grande porte saiu da pista e despencou em cima de dois carros que estavam estacionados embaixo da rodovia. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Homem pulou do caminhão antes de o veículo colidir contra o chão. O condutor, ao perceber que não conseguiria evitar o acidente, se jogou por uma das portas do veículo e foi socorrido por testemunhas.