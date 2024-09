CACs treinavam membros do PCC para ações do 'novo cangaço'; veja vídeo

Vídeo mostra CACs orientando treinamento de tiros de fuzil a membros do PCC. Imagens fazem parte de investigação da PF e MP Imagem: Cedido ao UOL

Acertou! Olha lá a precisão da mulher atirando! Eita, porra, quem vai aguentar nós [sic] nesse mundo, ó! Atiradora de elite! Nossa, mano! De novo!

Elogios a Elaine em vídeo obtido pela investigação

Treinamento foi feito com orientação de CAC. De acordo com a investigação, as orientações foram dadas por Otávio Magalhães, que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ele foi preso em uma operação em maio deste ano em operação em conjunto entre MP e PF por suspeita de fornecer treinamentos, armas e munições ao grupo.

Outro vídeo mostra o companheiro de Elaine atirando. O homem de calça jeans e boné que aparece no mesmo treinamento oferecido a Elaine com fuzil é Delvane Lacerda, o Pantera, também detido em maio deste ano por suspeita de integrar o grupo. Ele recebe orientação de Otávio para manusear o fuzil de maneira correta antes de disparar no alvo, mostram as imagens.

Jakson Oliveira Santos, o Dako, foi preso em Valinhos (SP) Imagem: Divulgação/redes sociais

Um dos criminosos mais procurados do país fornecia armas à quadrilha, diz investigação. Jakson Oliveira Santos, o Dako, foi preso em uma força-tarefa do MP e da PM em uma casa de luxo em Valinhos (SP), em fevereiro deste ano. Envolvido em ataques para invadir municípios, render as forças de segurança e roubar bancos, ele já foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por associação para o tráfico.