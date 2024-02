'Brancos' e 'marotos': guerra do PCC gera mortes em série no interior do PI

Outros dois assassinatos ocorridos no fim de semana na mesma cidade também teriam relação com a guerra e estão sendo investigados.

Uma morte ocorreu dentro de um estabelecimento comercial —o dono chegou a ser ferido. A outra vítima é um homem que foi levado a uma estrada deserta e morto com uma rajada de tiros. As mortes foram captadas por câmeras. "Está sendo assim: matam de um lado, o outro vai e quer vingar", disse o delegado.

Durante as investigações, a polícia fez interceptações de mensagens e ligações dos dois grupos e descobriu que há contato deles com uma das chamadas sintonias (lideranças) do PCC em São Paulo. "Isso mostra que eram próximos aos faccionados de lá, o que corrobora que são integrantes do PCC."

Homem desce de moto e dispara contra outro em estabelecimento comercial de Avelino Lopes (PI) Imagem: Reprodução

Ação das forças de segurança

Por causa das mortes e do clima de tensão nas cidades, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Piauí determinou uma operação de 30 dias, com ocupação das Forças de Segurança Pública nas duas cidades.