Incêndio de grandes proporções atinge imóveis em área turística na Bahia

Nesta quarta-feira (11), o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, se reuniu com a prefeitura. Na ocasião, o município pediu a implantação de um grupamento na cidade.

A Prefeitura de Cairu disse que prestou "suporte logístico" no combate ao incêndio. Segundo o município, foram disponibilizados transporte e lanche para as equipes de emergência. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e as ambulâncias do município também foram acionadas.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a causa do incêndio ainda é desconhecida. Na reunião desta quarta, os agentes também orientaram a população sobre medidas de segurança contra incêndios.