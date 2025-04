Idoso que vendia material nazista pela internet é preso em flagrante no Rio

Um homem de 70 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal hoje no Rio de Janeiro por vender objetos com símbolos nazistas pela internet.

O que aconteceu?

A prisão aconteceu na casa dele, em Botafogo, na zona sul do Rio. Policiais federais foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão. No imóvel, havia objetos contendo símbolos nazistas, que seriam vendidos pela internet. A PF apreendeu brevês, uma bandeira, revistas e moedas com a suástica.

Idoso responderá por apologia ao nazismo. Ele corre o risco de ser condenado a até cinco anos de prisão, além de multa.