Mulher morre baleada em reintegração de terreno em Fortaleza

Vítima foi identificada como Mayane Reis. Ela foi baleada e estava com a filha, de quatro anos, no momento do ocorrido. A SSPDS afirmou que "as circunstâncias da morte são investigadas". Moradores afirmaram que a filha da mulher também foi atingida, mas a informação não foi oficialmente confirmada pelos órgãos de segurança.

Ônibus incendiados. Manifestantes atearam fogo em ao menos dois ônibus na região, segundo o governo estadual. Mais de 10 linhas que passavam pela região foram recolhidas, segundo o Sindiônibus.

Três pessoas envolvidas no caso foram identificadas. Duas delas foram levadas à delegacia, segundo o governador Elmano de Freitas. Ele não detalhou se as pessoas são suspeitas de envolvimento com o assassinato ou com as depredações.

Governador se pronuncia. Em publicação nas redes sociais, Elmano de Freitas (PT) afirmou que o "episódio de violência é investigado" e disse que determinou "rigorosa apuração" por parte da SSPDS.

Caso é investigado pela Polícia Civil. Em nota, a SSPDS informou que trabalha para "identificar o envolvimento dessas pessoas nos crimes, bem como elucidar os fatos".