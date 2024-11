Maierovitch: Moraes não pode atuar no processo judicial contra Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), precisa separar o joio do trigo e não se envolver no processo jurídico que vai envolver o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News - 2ª Edição, do Canal UOL, nesta quinta (21).

O Supremo ter que ter o discernimento. O que precisa é uma seriedade. O Alexandre de Moraes não pode atuar no processo judicial. Existe uma inibição com relação ao Alexandre, que até seria objeto de fuzilamento de traidores da pátria. Mas temos que separar tudo isso. Estamos a caminho de um processo, que é coisa séria. Assistimos já ontem, o Gilmar já contestou Flávio Bolsonaro, que falou bobagem de que não era crime. Gilmar já julgou, já teve início de execução. Percebe esse tipo de coisa que não pode ocorrer?