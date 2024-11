Estudante de medicina vítima da PM compôs sobre 'amigo morto por policial'

O estudante Marco Aurélio Cardenas Acosta, morto pela PM em um hotel na zona sul de São Paulo, falou sobre violência policial em uma das suas músicas como MC.

O que aconteceu

Marco Aurélio se apresentava como MC Boy da VM. O "VM" é uma abreviação de "Vila Mariana", bairro no qual ele morava. Em entrevistas publicadas nas redes sociais, ele conta que começou a carreira em 2020, com publicação de vídeos no Instagram.

"Tremenda injustiça com um amigo meu. Morto a tiros pela polícia na porta de casa", diz trecho da composição. A música, chamada "Medley Consciente", foi publicada em uma prévia em 2021.