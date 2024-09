Redemoinho de fumaça surge em meio a queimadas no interior de São Paulo

Além de Mococa, outros 12 municípios de São Paulo tinham focos de incêndio na tarde dessa quinta. Equipes da Defesa Civil monitoram o fogo em Mairiporã, Bananal, Campos do Jordão; São José do Barreiro; São Luiz do Paraitinga; Bom Jesus dos Perdões; Campinas; Campo Limpo Paulista; General Salgado; São Carlos; Itirapuã e Pedregulho.

Estrada foi interditada. A rodovia Altino Arantes foi bloqueada entre os km 73 e 80, no município de Salles Oliveira, devido aos focos de incêndio na região. A orientação da Defesa Civil é de que motoristas que seguem no sentido leste usem a SP-355 e a SP-330. Não há alternativa para quem tenta seguir pelo sentido oeste da pista.