Inmet emite alerta de chuvas intensas em estados do Sudeste e Centro-Oeste

Dezesseis áreas podem ser atingidas. Em São Paulo, o alerta é válido para as regiões de São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, Vale do Paraíba, Araçatuba, Piracicaba, Macro Metropolitana Paulista e Bauru. Em Minas Gerais, as chuvas devem atingir as porções sul, sudoeste, Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba. As chuvas também chegam à região metropolitana do Rio de Janeiro, ao centro e ao sul fluminense. No Centro-Oeste, o aviso vale para o leste de Mato Grosso do Sul e para Itajá, único município goiano da lista.

São Paulo tem alerta amarelo para acumulado de chuvas até as 10h da próxima terça-feira (17). O aviso se refere à previsão de chuva de até 50 mm por dia, mas sem previsão de rajadas de vento.

Inmet destaca que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O órgão pede que a população evite enfrentar o mau tempo e observe alterações nas encostas. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Aviso de acumulado de chuva inclui 106 cidades paulistas. Os municípios fazem parte das regiões metropolitana e macro metropolitana de São Paulo, além do Vale do Paraíba, litoral sul e a região de Itapetininga.