Militar suspeito de operar drones que lançam granadas do CV é preso no RJ

A Polícia Federal prendeu hoje de manhã um militar suspeito de operar remotamente drones que lançam granadas em ações do Comando Vermelho, principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o equipamento era usado em ações contra as forças de segurança, facções rivais e contra a milícia.

O que aconteceu

'Militar do CV' foi preso em seu posto de trabalho. Ele é apontado pela Polícia Federal como um dos líderes do grupo responsável pelo uso criminoso dos drones lança-granadas. O militar, que atuava na Marinha, tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio). A identidade dele não foi revelada.

PF foi recebida a tiros atribuídos ao crime organizado em um dos redutos do Comando Vermelho. Em cumprimento de outro mandado de prisão, os agentes recuaram para evitar um confronto de maiores proporções. Quatro moradores se feriram sem gravidade ao serem atingidos por estilhaços, segundo a PF. Também foram cumpridos outros três mandados de busca e apreensão.